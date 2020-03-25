Англия

Football.ua анализирует, какая судьба ожидает Андрея Ярмоленко на клубном уровне.

Практически во всех европейских странах местные чемпионаты приостановлены. Руководители местных лиг размышляют, что делать дальше в условиях пандемии коронавируса. Продолжать играть? Очень рискованно, пока ситуация не наладится. Играть без зрителей? Вариант, но тоже не лучший. Завершить сезон или признать его недействительным? Пожалуй, наихудший расклад событий, ведь в таком случае клубы лишаются призовых финансовых средств и терпят серьезнейшие убытки.

Никто не застрахован от кризиса, даже такой гранд европейского футбола, как Барселона. Руководство каталонской команды может попросить игроков согласиться на понижение зарплаты. Несомненно, даже при самых оптимистичных раскладах, из-за COVID-19 клубы недосчитаются ожидаемых финансовых средств, что повлечет за собой продажи футболистов.

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Учитывая то, что Андрей Ярмоленко уже в возрасте, подвержен травмам и имеет самую высокую заработную плату в команде, можно не сомневаться, что он становится главным фаворитом на то, чтобы покинуть "молотобойцев" предстоящим летом. По неофициальной информации, украинец получает порядка 115 тысяч фунтов в неделю. Когда 30-летний футболист здоров, то нередко приносит пользу своему клубу, вот только, к огромному сожалению, Андрей чаще лечится, чем играет. Еще до начала карантина практически во всех лигах Европы, СМИ склонялись к тому, что Ярмоленко попытаются продать предстоящим летом.

Football.ua анализирует, в каком клубе может продолжить карьеру 30-летний футболист.

Динамо Киев

Пожалуй, самый очевидный и читаемый вариант. Куда, как не практически в родной клуб, к президенту, который тебя ценит и высоко оценивает твои навыки? В свое время Игорь Суркис держался за Ярмоленко и не отпускал его в европейские клубы, сумев договориться о продлении контракта в той ситуации, когда, казалось, настало время делать шаг вперед.

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Динамо сейчас не на ходу, у клуба затяжной кризис и теперь киевлянам приходится бороться даже за второе место в чемпионате Украины. Опыт и мастерство Ярмоленко могли бы помочь киевлянам приблизиться к Шахтеру, но есть и другой аспект — приход Андрея мог бы открыть путь для ухода Виктору Цыганкову, который тоже рискует засидеться в УПЛ.

Ну и, конечно же, самое главное у Ярмоленко есть – "динамовское сердце": "Безусловно, Динамо навсегда останется в моем сердце. Буду стараться не пропускать ни одной игры и, конечно, переживать. Уверен, что у команды есть будущее и без меня. Динамо всегда располагало и располагает хорошими молодыми футболистами, и нынешний тренерский штаб сможет меня спокойно заменить", — сказал украинец после перехода в Боруссию Дортмунд.

Напомним, что Ярмоленко провел 339 матчей за Динамо и отличился 137 голами.

Турция

В последнее время все чаще и чаще можно увидеть в турецком чемпионате не только игроков, которые в свое время подавали большие надежды, или которым удалось проявить себя в Европе, но и украинцев. Говорить о каком-то конкретном клубе не стоит, но турецкие команды могли бы предложить Ярмоленко хороший контракт, стабильную игровую практику (при условии, что он будет здоров), а темп лиги (в отличии от АПЛ) позволит играть на высоком уровне еще несколько сезонов.

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Другой вопрос, захотел ли бы сам Ярмоленко в Турцию? Скорее всего, у Андрея еще есть амбиции попытать свое счастье в более именитом европейском чемпионате, нежели турецкий. Тем более, что он поздно уехал из Украины, а вернуться в более слабую лигу всегда время и возможность найдется.

Парма

Возможно, достаточно неожиданный вариант в этом списке. Деян Кулусевски предстоящим летом станет игроков Ювентуса, а переход Жервиньо сорвался во время зимнего трансферного окна, но можно ожидать, что ивуариец не задержится в Италии. Таким образом, "крестоностцы" лишатся двух вингеров и, разумеется, им понадобится усиление этой позиции.

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Спорно только то, потянет ли Парма трансферную стоимость Ярмоленко, а также его заработную плату. При таких раскладах украницу придется пойти на очень солидное понижение. Другое дело, когда еще будет возможность поиграть в топ-лиге, пускай и не за гранд, если карьера стремится к закату? Тем более, что Андрей и так пересидел в свое время в Украине.

Вест Бромвич

Скорее всего, "дрозды" получат повышение в классе по итогам сезона в Чемпионшипе, если только коронавирус и решения ФА на это не повлияют. В таком случае ВБА понадобится укрепление, и Ярмоленко выглядит неплохим вариантом, чтобы усилить потенциального новичка АПЛ. Вест Бромвич играет преимущественно по схеме 4-3-3, что позволило бы ему занять позицию на правом фланге атаки.

Безусловно, такой вариант далеко не очевидный, но и, откровенно говоря, если Вест Хэм решит продать украинца, то выбора будет не так и много.

Исходя из вышеперечисленного, наиболее логичным вариантом продолжения карьеры для Андрея Ярмоленко является Динамо. Другой вопрос, что все может измениться за короткий промежуток времени, и пока не решится вопрос с коронавирусом, футбольная составляющая может надолго уйти на второй план.