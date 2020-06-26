Турция

Форвард может продолжить карьеру в другом турецком клубе.

Оларенважу Кайоде попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает Fotospor.

По информации источника, в приглашении игрока Шахтера заинтересовано руководство турецкой команды. Идет речь о полноценном переходе или аренде – не сообщается.

В текущем сезоне Кайоде провел за Газиантеп 22 поединка в чемпионате Турции, забив девять голов и отдав семь результативных передач.