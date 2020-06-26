Форвард может продолжить карьеру в другом турецком клубе.
ОЛАРЕНВАЖУ КАЙОДЕ (СЛЕВА), ФОТО: TWITTER
26 июня 2020, 22:59
Оларенважу Кайоде попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает Fotospor.
По информации источника, в приглашении игрока Шахтера заинтересовано руководство турецкой команды. Идет речь о полноценном переходе или аренде – не сообщается.
В текущем сезоне Кайоде провел за Газиантеп 22 поединка в чемпионате Турции, забив девять голов и отдав семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Кайоде отказывается тренироваться за Газиантеп
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