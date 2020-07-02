Турция

Вратарь продолжает работать даже в необычных условиях.

Официальный сайт Галатасарая опубликовал отчет о кадровых вопросах и подготовке команды к прижайшим поединкам чемпионата.

Примечательно, что к работе с мячом приступил основной голкипер Фернандо Муслера, который все еще находится в гипсе из-за сломанной ноги.

Отметим, что уругвайский футболист перенес операцию на ноге, а сроки его возвращения на поле и полноценным тренировкам пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Галатасарай находится в поисках альтернативного голкипера и может пригласить в команду Серхио Рико.