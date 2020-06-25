Испания

"Желто-красные" хотят подписать испанского вратаря.

Голкипер Севильи Серхио Рико попал в сферу интересов Галатасарая, сообщает издание Mundo Deportivo.

Стамбульский клуб планирует укрепить вратарскую позицию в летнее межсезонье и попытается подписать испанского стража ворот. Руководство "желто-красных" рассматривает 26-летнего игрока в качестве замены Фернандо Муслере, который получил серьезную травму.

В этом сезоне Рико выступает на правах аренды в ПСЖ, где провел 8 поединков и пропустил 6 мячей.

Ранее сообщалось, что в подписании Рико заинтересован Шальке.