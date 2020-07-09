Турция

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Турции.

В поединке 31-го тура турецкой Суперлиги Ризеспор принимал на своем поле Кайсериспор и добыл волевую победу в заключительные минуты второго тайма (3:2).

Стоит отметить, что в камбэке Ризеспора непосредственно поучаствовал украинский полузащитник Денис Гармаш, который сравнял счет благодаря голу пяткой. За Кайсериспор также отличился наш соотечественник Артем Кравец, реализовавший пенальти на 87-й минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча Ризеспор — Кайсериспор:

Ризеспор - Кайсериспор 3:2

Голы: Саму, 11, Гармаш, 90+2 Фернандеш, 90+3 — Анжелу, 32, Кравец, 87 (пен.)