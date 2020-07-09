Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Турции.
Ризеспор — Кайсериспор, Фото ФК Ризеспор
09 июля 2020, 23:33
В поединке 31-го тура турецкой Суперлиги Ризеспор принимал на своем поле Кайсериспор и добыл волевую победу в заключительные минуты второго тайма (3:2).
Стоит отметить, что в камбэке Ризеспора непосредственно поучаствовал украинский полузащитник Денис Гармаш, который сравнял счет благодаря голу пяткой. За Кайсериспор также отличился наш соотечественник Артем Кравец, реализовавший пенальти на 87-й минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча Ризеспор — Кайсериспор:
Ризеспор - Кайсериспор 3:2
Голы: Саму, 11, Гармаш, 90+2 Фернандеш, 90+3 — Анжелу, 32, Кравец, 87 (пен.)