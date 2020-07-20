Турция

Немецкий хавбек получает в Арсенале 350 тысяч фунтов в неделю.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил получил несколько предложений из Турции, одно из которых от Фенербахче. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, переговоры между 31-летним немцем и "желтыми канарейками" не завершились успехом, поскольку футболиста не устроил размер предложенной заработной платы.

Стоит отметить, Озил является самым высокооплачиваемым футболистом Арсенала. Его оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю, хотя в последнее время хавбек вовсе не попадает в заявку "канониров".

В текущем сезоне Месут Озил провел в футболке лондонского клуба 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.