Немецкий хавбек получает в Арсенале 350 тысяч фунтов в неделю.
Месут Озил, Getty Images
20 июля 2020, 21:20
Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил получил несколько предложений из Турции, одно из которых от Фенербахче. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, переговоры между 31-летним немцем и "желтыми канарейками" не завершились успехом, поскольку футболиста не устроил размер предложенной заработной платы.
Стоит отметить, Озил является самым высокооплачиваемым футболистом Арсенала. Его оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю, хотя в последнее время хавбек вовсе не попадает в заявку "канониров".
В текущем сезоне Месут Озил провел в футболке лондонского клуба 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.