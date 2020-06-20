Англия

Немецкий хавбек намерен отработать контракт с "канонирами" до конца.

Арсенал в ближайшем будущем планирует перестроить команду, однако ограниченный бюджет из-за неоднократного непопадания в Лигу чемпионов создает "канонирам" дополнительные финансовые проблемы.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб намерен расстаться с полузащитником Месутом Озилом, который является самым высокооплачиваемым футболистом команды с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

В руководстве Арсенала считают, что высокий оклад 31-летнего немца является бременем для клуба, и лучший вариант — продажа футболиста в летнее трансферное окно, чтобы освободить зарплатную ведомость и получить дополнительные средства на усиление состава.

Однако, сам Озил совершенно по-другому смотрит на сложившуюся ситуацию. Он не намерен уходить из Арсенала и хочет отработать свой контракт, истекающий летом 2021 года, до конца. Утверждается, что "канониры" пытались продать Месута еще прошлым летом, но его высокая зарплата стала преградой для осуществления трансфера.

Напомним, в апреле этого года Месут Озил стал одним из тех футболистов Арсенала, которые отказались от снижения заработной платы. После этой новости агент немца публично раскритиковал Микеля Артету за непосредственное влияние на решение своих подопечных.