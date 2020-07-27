Турция

Вингер Динамо не намерен продолжать карьеру в стане клуба из Эрзурума.

Принадлежащий Динамо Жерсон Родригес не принял "очень привлекательное" предложение от турецкого Эрзурумспора, сообщает Viral Spor.

Жерсон с зимы этого года выступал в чемпионате Турции за Анкарагюджю. Он отметился шестью голами и двумя ассистами в составе аутсайдера чемпионата.

Однако люксембуржец не только проявил себя на футбольном поле, но и отметился за его пределами, подравшись с капитаном Анкарагюджю Анте Кулушичем. Из-за этого клуб досрочно расторг с ним арендное соглашение.

Эрзурумспор в прошлом сезоне занял второе место в Первой лиге Турции и теперь сыграет в Суперлиге в кампании-2020/21.