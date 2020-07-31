Турция

Команда обыграла в плей-офф Адану Демирспор.

Турецкий Фатих Карагюмрюк в финале плей-офф за выход в элитный дивизион обыграл Адану Демирспор в серии пенальти (6:5) после ничьей 1:1 в основное время.

Акхисар и один из чемпионов Турции, Бурсаспор, вылетели еще в полуфиналах. Следующий сезон они снова проведут во втором дивизионе.

Место в Суперлиге напрямую получили Хатайспор и Эрзурумспор. Последние хотели подписать Жерсона Родригеса из киевского Динамо, но игрок отказался от трансфера.

Фатих Карагюмрюк был основан еще в 1926 году. Несмотря на столь внушительный возраст, стамбульцы не могут похвастаться какими-либо трофеями.