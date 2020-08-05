Турция

Турецкий полузащитник будет выступать за родную команду.

Арда Туран снова будет выступать за Галатасарай, сообщил официальный сайт клуба.

33-летний футболист заключил соглашение на один сезон с опцией продления еще на год.

Это означает, что Туран вернулся в родной клуб спустя девять лет. В 2011 году Арда покинул "львов" и перешел в мадридский Атлетико, а после – в Барселону. Три последних сезона Туран провел за Истанбулспор.

В сезоне-2019/20 в чемпионате Турции полузащитник отыграл девять матчей и не отличился результативными действиями.