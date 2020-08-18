Артем Кравец прекратил свои выступления за Кайсериспор, сообщает официальный сайт турецкой команды.

Контракт украинского нападающего с клубом был действителен до лета 2021-го года.

Артем Кравец отыграл за Кайсерипсор 63 поединка, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей.

Напомним, что Кравец не исключает возможность возвращения в Динамо.