Турция 18 августа 2020, 19:29 Кравец покинул Кайсериспор Украинский нападающий стал свободным агентом. Артем Кравец, фото Кайсериспор 18 августа 2020, 19:29 Артем Кравец прекратил свои выступления за Кайсериспор, сообщает официальный сайт турецкой команды. Контракт украинского нападающего с клубом был действителен до лета 2021-го года. Артем Кравец отыграл за Кайсерипсор 63 поединка, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Напомним, что Кравец не исключает возможность возвращения в Динамо. Люди Артем Кравец Команды Кайсериспор Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте