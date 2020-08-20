Турция

Турецкий клуб подписал хавбека Вердера.

Полузащитник Вердера Нури Шахин перешел в Антальяспор, сообщает официальный твиттер клуба.

Центральный хавбек присоединился к "скорпионам" на правах свободного агента и поставил подпись под двухлетним контрактом.

🤝 Hoş Geldin @nurisahin



Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020

Шахин выступал в составе Вердера с 2018 года, перейдя из дортмундской Боруссии. В минувшем сезоне 31-летний игрок провел 17 поединков в футболке "музыкантов", отличившись четырьмя голами.

В завершившемся розыгрыше турецкой Суперлиги Антальяспор финишировал на 9-й строчке.