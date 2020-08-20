Турецкий клуб подписал хавбека Вердера.
Нури Шахин, Fraport TAV Antalyaspor
20 августа 2020, 18:22
Полузащитник Вердера Нури Шахин перешел в Антальяспор, сообщает официальный твиттер клуба.
Центральный хавбек присоединился к "скорпионам" на правах свободного агента и поставил подпись под двухлетним контрактом.
Шахин выступал в составе Вердера с 2018 года, перейдя из дортмундской Боруссии. В минувшем сезоне 31-летний игрок провел 17 поединков в футболке "музыкантов", отличившись четырьмя голами.
В завершившемся розыгрыше турецкой Суперлиги Антальяспор финишировал на 9-й строчке.