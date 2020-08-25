Турция

Сам хорват склоняется к возвращению в Севилью.

Если верить информации различных испанских СМИ, новый главный тренер Барселоны Рональд Куман не рассчитывает на полузащитника Ивана Ракитича, поскольку руководство клуба намерено сократить зарплатную ведомость.

Именно по этой причины 32-летний хавбек вынужден начать поиски нового клуба, и, как сообщает журналист Николо Скира, следующим вызовом для Ракитича может стать Галатасарай.

Источник утверждает, что турецкий клуб начал переговоры с агентом игрока Барселоны, однако сам Ракитич надеется вернуться в Севилью, за которую он выступал в период с 2011 по 2014 год.

В сезоне-2019/20 хорватский полузащитник провел за "сине-гранатовых" 42 матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал пять ассистов. Его нынешний контракт с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.