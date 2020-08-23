Каталонцы продолжают чистку в своих рядах.
Луис Суарес, getty images
23 августа 2020, 12:50
Руководство Барселоны намерено в текущее трансферное окно расстаться с нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Marca.
По данным источника, продажа футболистов связана в первую очередь с желанием сократить расходы на зарплатную ведомость.
Отмечается, что основным претендентом на Суареса остается Аякс, а Ракитич, в свою очередь, может вновь надеть футболку Севильи.
Ранее уругвайский футболист заявил, что не планирует покидать Барселону, а готов быть резервистом в команде.