Испания

Каталонцы продолжают чистку в своих рядах.

Руководство Барселоны намерено в текущее трансферное окно расстаться с нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Marca.

По данным источника, продажа футболистов связана в первую очередь с желанием сократить расходы на зарплатную ведомость.

Отмечается, что основным претендентом на Суареса остается Аякс, а Ракитич, в свою очередь, может вновь надеть футболку Севильи.

Ранее уругвайский футболист заявил, что не планирует покидать Барселону, а готов быть резервистом в команде.