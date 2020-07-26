Украина

Киевляне могут подписать бразильца в ближайшее время.

Первым новичком Динамо при Мирче Луческу может стать центрбек Галатасарая Маркау ду Насименто Тейшейра, сообщает твиттер-аккаунт Transfer Haberleri.

24-летний бразилец перебрался в стамбульский клуб в январе 2019 года из потугальского Шавиша. По данным Transfermarkt, Галатасарай заплатил за игрока 4 млн евро.

Маркау является важным футболистом "львов". В нынешнем сезоне на его счету 39 матчей за команду во всех турнирах, в том числе – все шесть игр в Лиге чемпионов.

Также в состав Динамо из Зари вернутся Александр Тымчик и Богдан Леднев, а решение по выступавшим в аренде за Днепр-1 Сергею Булеце и Владиславу Супряге пока не принято.