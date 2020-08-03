Турецкий клуб хочет выручить за своего футболиста 12 миллионов евро.
Маркау, fotospor.com
03 августа 2020, 14:03
Динамо продолжает интересоваться защитником Галатасарая Маркау, сообщает Fotospor.
По информации источника, киевский клуб сделал запрос касательно цены 24-летнего футболиста. Турецкий клуб хочет выручить 12 миллионов евро за бразильца.
При этом, Динамо продолжает вести переговоры, чтобы снизить запрашиваемую стоимость.
В сезоне-2019/20 Маркау провел 28 игр в чемпионате Турции и не отличился результативными действиями.