Турция

Сенегалец отправился на медосмотр в турецкий клуб.

Нападающий Лечче Хума Бабакар в ближайшее время станет игроком Аланияспора, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Оранжево-черные" договорились об аренде форварда и должны подписать его в ближайшее время. Сенегалец уже прибыл в расположение турецкого клуба для прохождения медосмотра.

Действующий контракт Бабакара с Лечче рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 25 поединков в футболке "желто-красных", отличившись тремя голами и тремя ассистами.