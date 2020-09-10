Турция

Бельгийский полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Хавбек Монако и сборной Бельгии Насер Шадли перешел в Истанбул Башакшехир, сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Шадли будет выступать за чемпиона Турции под 11-м номером. Контракт бельгийца рассчитан на два года.

Это уже второй звездный новичок Истанбула: ранее клуб подписал экс-защитника Лиона и Манчестер Юнайтед Рафаэля.

"Оранжево-голубые" проводят усиление под грядущую кампанию в Лиге чемпионов: на правах чемпиона Турции они сыграют на групповом этапе турнира.