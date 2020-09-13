Турция

Форвард Шахтера может продолжить выступления в Турции.

Нападающий Шахтера Оларенважу Кайоде обсуждает с Сивасспором вариант с трансфером после того, как переговоры с другим турецким клубом Суперлиги, Ризеспором, не увенчались успехом. Об этом сообщает Score Nigeria.

В прошлом сезоне 27-летний нигериец выступал на правах аренды за Газиантепспор, однако эта команда не может удовлетворить финансовые требования футболиста по зарплате, несмотря на интерес в его подписании.

Оларенважу в сезоне-2019/20 забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах за Газиянтеспор в чемпионате и Кубке Турции.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Кайоде является Бешикташ.