Аргентинец присоединился к новичку турецкой Суперлиги.
Лукас Билья (справа), Fatih Karagümrük SK
15 сентября 2020, 08:18
Полузащитник Милана Лукас Билья перешел в Фатих Карагюмрюк, сообщает официальный твиттер клуба.
Аргентинский хавбек поставил подпись под двухлетним контрактом с новичком турецкой Суперлиги, присоединившись на правах свободного агента.
Билья выступал в составе Милана с 2017 года, перейдя из Лацио. В прошлом сезоне 34-летний игрок провел 14 поединков в футболке "россонери", отличившись одном результативной передачей.
Ранее сообщалось, что нападающий Милана Андре Силва перешел на постоянной основе в Айнтрахт Ф.