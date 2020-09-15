Турция

Аргентинец присоединился к новичку турецкой Суперлиги.

Полузащитник Милана Лукас Билья перешел в Фатих Карагюмрюк, сообщает официальный твиттер клуба.

Аргентинский хавбек поставил подпись под двухлетним контрактом с новичком турецкой Суперлиги, присоединившись на правах свободного агента.

Билья выступал в составе Милана с 2017 года, перейдя из Лацио. В прошлом сезоне 34-летний игрок провел 14 поединков в футболке "россонери", отличившись одном результативной передачей.

Ранее сообщалось, что нападающий Милана Андре Силва перешел на постоянной основе в Айнтрахт Ф.