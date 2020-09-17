Турция

Нигерийский форвард продолжит выступления в чемпионате Турции.

Нападающий донецкого Шахтера Оларенважу Кайоде стал игроком Сивасспора. Об этом сообщает официальный сайт турецкой команды.

27-летний нигериец перешел в новый клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца сезона-2020/21.

В прошлой кампании Кайоде выступал на правах аренды за Газиантепспор, за который он провел 29 поединков, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, ранее одним из претендентов на подписание форварда Шахтера назывался Бешикташ.