Денизлиспор подписал контракт с Невеном Суботичем, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Предыдущим местом работы сербского защитника был Унион Берлин, за который он провел 23 матча и отметился одним голом.

 

Напомним, что Денизлиспор близок к подписанию Веллингтона Нема.