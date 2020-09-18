Турция 18 сентября 2020, 17:08 Суботич перебрался в Денизлиспор Сербский защитник продолжит карьеру в Суперлиге. getty images 18 сентября 2020, 17:08 Денизлиспор подписал контракт с Невеном Суботичем, сообщает официальный сайт турецкого клуба. Предыдущим местом работы сербского защитника был Унион Берлин, за который он провел 23 матча и отметился одним голом. Посмотреть эту публикацию в Instagram 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali…🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.💚🖤 Hoş geldin Neven Subotic! Публикация от Denizlispor Kulübü (@denizlispor) 18 Сен 2020 в 5:26 PDT Напомним, что Денизлиспор близок к подписанию Веллингтона Нема. Люди Невен Суботич Команды Денизлиспор Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте