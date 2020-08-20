Турция

Экс-хавбек Шахтера может продолжить карьеру в Турции.

Полузащитник Веллингтон Нем, который покинул Шахтер этим летом на правах свободного агента, может отправиться за новым вызовом в Турцию.

Как сообщает Denizli24haber, клуб турецкой Суперлиги предложил 28-летнему бразильцу контракт, и сам футболист готов в ближайшее время поставить подпись под этим соглашением.

Напомним, что Нем провел в футболке Шахтера 75 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее появлялась информация об интересе к Веллингтону Нему со стороны Коритибы и Форталезы.