Турция

Полузащитник Жулиано перешел на правах свободного агента в Истанбул Башакшехир после того, как его контракт с Аль-Насром подошел к своему завершению. Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

30-летний бразилец подписал с новым клубом соглашение, которое рассчитано на три сезона. За Истанбул Башакшехир футболист будет выступать под 20-м номером.

Напомним, что Жулиано определенный период карьеры провел в Украине, защищая цвета Днепра. За днепровский клуб он провел в общей сложности 108 поединков, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.