Турция

Турецкий клуб заверил, что жизни футболиста ничего не угрожает.

Во время празднования Нового года, норвежский защитник турецкого Галатасарая Омар Эльабделлауи решил в домашних условиях развлечь членов своей семьи запуском пиротехники, однако случился неприятный инцидент. Фейерверк взорвался в руке у футболиста, в результате чего пострадали его лицо и глаза.

В официальном заявлении турецкого клуба содержится информация о том, что жизни футболиста ничего не угрожает, а сроки его восстановления будут известны в течении пары недель. В это же время, турецкие СМИ сообщали, что игрок может лишиться зрения в результате полученных ожогов.

"Дорогие друзья. Мы пережили печальное событие. Как заявил Абдуррахим Албайрак (вице-президент Галатасарая — ред.), мы бы хотели, чтобы это событие осталось в прошлом году. Давайте отнесем это к 2020 году, который был ужасным, а не к новому году. Главное — извлечь правильные уроки из ситуации.

Я лично встречался. Он серьезно пострадал. В частности, оберегая своих детей. Что меня удивляет, так это то, что такие вещи продаются как сыр и хлеб. Я верю, что наше государство примет необходимые меры в этом отношении.

"Я желаю Эльабделлауи крепкого здоровья. Я хотел бы поблагодарить все клубы и всех здравомыслящих людей, которые нас поддерживают. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить нашего министра здравоохранения г-на Фахреттина Коча за его поддержку.

На данном этапе я не хочу много говорить. Глаза — один из самых чувствительных органов человека. Наши друзья-врачи делают для этого необходимые приложения. Я благодарю Liv Hospital. Мы должны надеяться на лучшее даже в самый ужасный момент. Я думаю, нам следует подождать 1-2 недели", — сказал президент Галатасарая Мустафа Дженгиз по выходу из больницы, где проходит реабилитацию пострадавший игрок его команды.

"У него сильно повреждены оба глаза: больше досталось левому – химический и термический ожоги, — говорит лечащий врач футболиста Ведак Кайя, — Сейчас ситуация постепенно улучшается — мы промываем глаза и ожоги. Он уже может видеть, но пока сложно сказать, чем все закончится".

В это же время, вице-президент клуба раскритиковал поведение санитаров "скорой помощи", которые выложили в сеть фото с обгоревшим лицом Омара: "Это просто позор! У вас есть совесть выкладывать такое?! У человека трое детей!".

В текущем сезоне Омар Эльабделлауи провел за Галатасарай 13 поединков (1007 минут), не отметившись результативными действиями.