Турция

Защитник Милана продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Милан и Истанбул Башакшехир оформили трансфер Лео Дуарте — сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, после чего Истанбул Башакшехир имеет право выкупить контракт 24-летнего бразильца.

Центральный защитник выступал за Фламенго (92 матча во всех турнирах, 2 гола) и Милан (9, 0).

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