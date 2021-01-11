Защитник Милана продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
Лео Дуарте, фото ФК Истанбул Башакшехир
11 января 2021, 19:59
Милан и Истанбул Башакшехир оформили трансфер Лео Дуарте — сообщил официальный сайт турецкого клуба.
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, после чего Истанбул Башакшехир имеет право выкупить контракт 24-летнего бразильца.
Центральный защитник выступал за Фламенго (92 матча во всех турнирах, 2 гола) и Милан (9, 0).
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