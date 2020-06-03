Бразилец пропустит несколько недель из-за травмы.
Лео Дуарте, Getty Images
03 июня 2020, 09:02
Защитник Лео Дуарте не поможет Милану в ближайшее время, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Дуарте лишь недавно вернулся в строй после перелома ноги, который он получил в ноябре прошлого года. Однако на недавней тренировке команды бразильский центрбек травмировал сгибающую мышцу.
Дуарте перешел в Милан прошлым летом из Фламенго за 10 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 5 поединков в футболке "россонери".
Ранее сообщалось, что Милан близок к подписанию защитника ПСЖ Ньянзу Куасси.