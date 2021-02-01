Турция

Турецкий клуб намерен идти до последнего в вопросе о трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что турецкий Галатасарай начал активные переговоры с лиссабонской Бенфикой относительно трансфера полузащитника Жедсона Фернандеша, который в данный момент сезона выступает за лондонский Тоттенхэм на правах аренды.

22-летний футболист не сумел закрепиться в основной обойме команды Жозе Моуриньо, проведя всего два матча (153 минуты) в текущем сезоне, поэтому "орлы" пожелали досрочно прерывать его полуторагодичную аренду в лондонском клубе.

Однако, как сообщает ресурс Sport Witness, непосредственно перед перелетом в Турцию, у игрока был обнаружен положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

Впрочем, реакция руководства Галатасарая оказалась молниеносной в данной ситуации. Клуб напрямую обратился к министру здравоохранения Турции Фахреттину Коджа, запросив содействие в процессе заключения данной сделки.

В итоге, решением правительства страны стало выделение одной единицы санитарной авиации для безопасной транспортировки игрока в Стамбул, где в скором времени ожидается подписание контракта.

Напомним, что ранее на Жедсона Фернандеша претендовал итальянский Торино.