Турция

Юный футболисты ныне защищает цвета Тоттенхэма на правах аренды.

Полузащитник Бенфики Жедсон Фернандеш, выступающий на правах аренды за Тоттенхэм, этой зимой может отправиться в турецкую Суперлигу.

Как сообщает официальный сайт Галатасарая, клуб начал переговоры с Бенфикой об аренде 22-летнего португальца, который не сумел закрепиться в качестве ключевого игрока "шпор".

Лиссабонская команда ищет различные варианты продолжения карьеры для своего воспитанника, чтобы он получал гораздо больше игровой практики, чем в клубе из Северного Лондона.

В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел за Тоттенхэм всего два поединка во всех турнирах, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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