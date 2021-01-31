Юный футболисты ныне защищает цвета Тоттенхэма на правах аренды.
Жедсон Фернандеш, Getty Images
31 января 2021, 19:59
Полузащитник Бенфики Жедсон Фернандеш, выступающий на правах аренды за Тоттенхэм, этой зимой может отправиться в турецкую Суперлигу.
Как сообщает официальный сайт Галатасарая, клуб начал переговоры с Бенфикой об аренде 22-летнего португальца, который не сумел закрепиться в качестве ключевого игрока "шпор".
Лиссабонская команда ищет различные варианты продолжения карьеры для своего воспитанника, чтобы он получал гораздо больше игровой практики, чем в клубе из Северного Лондона.
В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел за Тоттенхэм всего два поединка во всех турнирах, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.
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