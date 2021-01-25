Англия

Юный футболист не смог закрепиться в Лондоне.

Ранее стало известно, что лиссабонская Бенфика намерена отозвать полузащитника Жедсона Фернандеша из аренды в лондонском Тоттенхэме в результате того, что принадлежащий "орлам" футболист не попадал в основной состав команды Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне 22-летний португальский игрок лишь два раза выходил на поле в футболке "шпор" (153 минуты), не сумев при этом отметиться результативными действиями.

Фернандеш является воспитанником академии Бенфики, а его трансфер на правах 1,5-летнего арендного соглашения в Тоттенхэм состоялся зимой 2020 года. У "шпор" есть приоритетное право выкупа игрока, после завершения срока аренды, однако обстоятельства прямо указывают на то, что клуб из столицы Англии не заинтересован в его переходе на постоянной основе.

"Шпоры" уже высказали свою заинтересованность в том, чтобы сократить действующее соглашение до конца текущей трансферной кампании, однако Бенфика не желает нести финансовые убытки в результате необходимости выплачивать игроку оставшуюся до конца сезона часть зарплаты, поэтому пойдет на такой шаг только в случае появления альтернативного претендента на игрока.

Таковым, по мнению Sky Sports, может стать итальянский Торино, который ведет переговоры с лиссабонским клубом относительно возможности перехватить футболиста на оставшуюся часть сезона.

Трансферная стоимость Фернандеша, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 13,5 млн евро, однако опция выкупа для Тоттенхэма в момент подписания действующего арендного соглашения была установлена в размере 40 млн евро.