Футболист продолжит карьеру в Турции.
Жедсон, Галатасарай
01 февраля 2021, 21:00
Турецкий Галатасарай объявил о переходе хавбека Бенфики Жедсона Фернандеша.
О сроках аренды игрока пресс-служба не сообщает. Однако некоторые СМИ пишут об аренде на полгода.
Минувший сезон и первую половину текущего Жедсон провел в аренде в Тоттенхэме. За команду Моуриньj он сыграл всего 11 матчей.
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