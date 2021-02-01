Турция

Футболист продолжит карьеру в Турции.

Турецкий Галатасарай объявил о переходе хавбека Бенфики Жедсона Фернандеша.

О сроках аренды игрока пресс-служба не сообщает. Однако некоторые СМИ пишут об аренде на полгода.

✍️ Galatasaray’a hoş geldin Gedson Fernandes! 🤜🤛 pic.twitter.com/HKqQE1PAY3 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021

Минувший сезон и первую половину текущего Жедсон провел в аренде в Тоттенхэме. За команду Моуриньj он сыграл всего 11 матчей.

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