Турция

Украинский защитник будет выступать в Турции.

Богдан Бутко перешел в турецкий Эрзурумспор, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Ни Шахтер, ни Эрзурумспор не разглашают информацию о подробностях сделки.

Нынешний контракт защитника с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. Что касается Эрзурума, то команда идет на предпоследнем, 20-м месте Суперлиги.

Напомним, Богдан Бутко ранее заявлял, что информация о его травмы — ложь, а он сам не переходит в Эрзурумспор.

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