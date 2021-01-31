Украина

Футболист, похоже, исключил свой переход в клуб.

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко заявил, что у него нет никакой травмы и он не переходит в турецкий Эрзурум ББ.

"Вчера в частной клинике Стамбула у меня диагностировали опухоль и травму, а сегодня я сыграл в игре за вторую команду. У меня все отлично и никакой травмы нет.

Болельщики Эрзурум ББ задумайтесь, кто вам лжет и зачем, непонятно", — написал Бутко в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Бутко перейдет в турецкий Эрзурум ББ в ближайшее время.

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