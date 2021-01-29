Турция

Украинец переедет в чемпионат Турции.

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко продолжит карьеру в турецком Эрзурум ББ. Об этом сообщает Erkhaber.

По информации источника, футболист уже в ближайшее время прилетит в Турцию для подписания соглашение. Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

Также сообщается, что в услугах Бутка был заинтересован Галатасарай и другие малоизвестные клубы.

Нынешний контракт защитника с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. Что касается Эрзурума, то команда идет на предпоследнем, 20-м месте Суперлиги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.