Украинец переедет в чемпионат Турции.
Богдан Бутко, getty images
29 января 2021, 11:25
Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко продолжит карьеру в турецком Эрзурум ББ. Об этом сообщает Erkhaber.
По информации источника, футболист уже в ближайшее время прилетит в Турцию для подписания соглашение. Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или аренда.
Также сообщается, что в услугах Бутка был заинтересован Галатасарай и другие малоизвестные клубы.
Нынешний контракт защитника с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. Что касается Эрзурума, то команда идет на предпоследнем, 20-м месте Суперлиги.
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