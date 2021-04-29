Турция

Ивуарийский форвард может сменить клубную прописку.

Нападающий Пармы Жервиньо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 33-летнего ивуарийца заинтересован турецкий Трабзонспор, который предложил футболисту контракт на два года с окладом в 2 миллиона евро за сезон.

Действующее соглашение Жервиньо с Пармой рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Жервиньо провел 23 поединка, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

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