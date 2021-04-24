Италия

Завершился матч между аутсайдерами итальянского чемпионата.

В поединке 33-го тура итальянской Серии А встречались два главных аутсайдера турнирной таблицы, в котором Парма на своем поле уступила Кротоне со счетом 3:4.

Счет в матче был открыт гостями на 14-й минуте, когда Лисандро Магальян головой замкнул подачу с углового. Спустя 15 минут Эрнани Азеведу Жуниор сравнял счет на табло, головой переправил мяч в сетку после подачи с левого фланга. Однако еще до перерыва гости еще дважды огорчили голкипера хозяев — сперва Сими в касание замкнул прострел с правого фланга, а спустя четыре минуты Адам Унас отметился классным ударом с линии штрафной.

Начало второго тайма прошло полностью под диктовку футболистов Пармы, которые за пять минут смогли забить два мяча и сравнять счет. Сначала Жервиньо получил мяч в штрафной и мощным ударом прошил вратаря, а затем Валентин Михэйлэ подхватил мяч и спокойно пробил в угол ворот с нескольких метров.

Окончательную точку в матче и победный гол для Кротоне забил Сими, который на 69-й минуте реализовал пенальти.

После 33 туров у Кротоне 18 очков и последнее место в турнирной таблице Серии А, а у Пармы на два балла больше и 19-я строчка.

Парма — Кротоне 3:4

Голы: Жуниор, 29, Жервиньо, 49, Михэйлэ, 54 — Магальян, 14, Сими, 42, 69 (с пенальти), Унас, 45+2

Парма: Коломби — Пеццелла, Бани (Пелле, 46), Диркс (Валенти, 74), Буси — Бругман, Куртич (Осорио, 46), Жуниор — Михэйлэ, Ман (Жервиньо, 20), Корнелиус

Кротоне: Кордаз — Големич, Магальян, Джиджи — Реца, Джанеплато, Чигарини, Мессиас (Бенали, 84), Молина — Унас (Перейра, 90+1), Сими

Предупреждения: Бругман, Корнелиус, Грасси — Мессиас