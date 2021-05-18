Турция

"Черные орлы" завоевали данный трофей в десятый раз в своей истории.

Завершился финальный поединок Кубка Турции, в котором Бешикташ встретился с Антальяспором.

"Черные орлы" завершили текущий сезон в качестве чемпиона страны, поэтому в случае успеха в данном противостоянии они имели возможность завоевать "золотой дубль".

Впрочем, Бешикташ успешно воспользовался предоставленным шансом, отправив в ворота соперника два безответных мяча, и стал триумфатором Кубка Турции в десятый раз в своей истории — впервые с сезона-2010/11.

Антальяспор - Бешикташ 0:2

Голы: Жозеф, 3, Розье, 30

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