Тем не менее, бразильский защитник может покинуть турецкий клуб.
Маркао, ФК Галатасарай
23 мая 2021, 14:04
Галатасарай на своем официальном сайте объявил о продлении контракт с центральным защитником Маркао.
Новое соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до лета 2024 года. Новый контракт предусматривает улучшенные условия по зарплате — в следующем сезоне футболист заработает 1,3 млн евро, а в кампании-2023/24 — 1,4 млн евро.
В свою очередь турецкие СМИ считают, что руководство клуба будет готово отпустить игрока, а новое соглашение лишь для того, чтобы иметь преимущество в переговорах по будущему трансферу.
В минувшем сезоне Маркао провел 42 поединка, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что Марко входит в список интересов киевского Динамо.