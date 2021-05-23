Турция

Тем не менее, бразильский защитник может покинуть турецкий клуб.

Галатасарай на своем официальном сайте объявил о продлении контракт с центральным защитником Маркао.

Новое соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до лета 2024 года. Новый контракт предусматривает улучшенные условия по зарплате — в следующем сезоне футболист заработает 1,3 млн евро, а в кампании-2023/24 — 1,4 млн евро.

В свою очередь турецкие СМИ считают, что руководство клуба будет готово отпустить игрока, а новое соглашение лишь для того, чтобы иметь преимущество в переговорах по будущему трансферу.

В минувшем сезоне Маркао провел 42 поединка, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Марко входит в список интересов киевского Динамо.