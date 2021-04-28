Украина

Киевляне хотят подписать бразильского футболиста.

Киевское Динамо готово вернуться к варианту с подписанием бразильского защитника Галатасарая Маркао.

По информации издания Fotomac, Галатасарай готов продать своего футболиста за сумму близкую к 10 миллионов евро.

Его нынешний контракт с клубом заканчивается летом 2022 года, однако есть трудности у сторон с его продлением. Они касаются заработной платы Маркао. Для руководства клуба она слишком велика.

Отметим, что Динамо в летнее трансферное окно делало попытку подписать игрока, но получило отказ. Также Галатасарай не принял предложение Ромы, которое составляло 13 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету бразильца один гол и один голевой пас в 37 играх за "львов".

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