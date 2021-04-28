Киевляне хотят подписать бразильского футболиста.
Маркао, Getty Images
28 апреля 2021, 18:43
Киевское Динамо готово вернуться к варианту с подписанием бразильского защитника Галатасарая Маркао.
По информации издания Fotomac, Галатасарай готов продать своего футболиста за сумму близкую к 10 миллионов евро.
Его нынешний контракт с клубом заканчивается летом 2022 года, однако есть трудности у сторон с его продлением. Они касаются заработной платы Маркао. Для руководства клуба она слишком велика.
Отметим, что Динамо в летнее трансферное окно делало попытку подписать игрока, но получило отказ. Также Галатасарай не принял предложение Ромы, которое составляло 13 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету бразильца один гол и один голевой пас в 37 играх за "львов".
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