Футболист незамедлительно был доставлен в больницу.
Бахри Авджи, ФК Коджаэлиспор
29 мая 2021, 10:55
Турецкий клуб Коджаэлиспор стал победителем плей-офф за выход в Первую лигу страны.
Во время празднования командой исторического успеха, произошел неприятный эпизод. Защитник Коджаэлиспора Бахри Авджи выпал из автобуса прямо на проезжую часть.
Футболиста немедленно доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Как сообщил клуб, здоровье игрока в норме и он уже идет на поправку.
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