Турция

Футболист незамедлительно был доставлен в больницу.

Турецкий клуб Коджаэлиспор стал победителем плей-офф за выход в Первую лигу страны.

Во время празднования командой исторического успеха, произошел неприятный эпизод. Защитник Коджаэлиспора Бахри Авджи выпал из автобуса прямо на проезжую часть.

Футболиста немедленно доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Как сообщил клуб, здоровье игрока в норме и он уже идет на поправку.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.