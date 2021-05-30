Мехди Бенатья, Getty Images
30 мая 2021, 10:57
Центральный защитник Аль-Духаиля Мехди Бенатья может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
34-летний марокканец планирует покинуть катарский клуб на правах свободного агента, и, по информации источника, может перебраться в Суперлигу Турции.
Утверждается, что Бенатья получил предложения сразу от двух турецких грандов, в числе которых оказались Галатасарай и Фенербахче.
В сезоне-2020/21 Мехди Бенатья провел в футболке Аль-Духаиля 22 поединка во всех турнирах, в которых он результативными действиями не отмечался.
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