Турция

Лондонский клуб может потерпеть неудачу при переговорах с очередным наставником.

Лондонский Тоттенхэм находится в активном поиске главного тренера перед стартом нового сезона, однако уже успел потерпеть неудачу в переговорах с Паулу Фонсекой и Дженнаро Гаттузо.

Одним из кандидатов на данную должность в английских СМИ назывался также и экс-наставник Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту, который в конце минувшего сезона завершил почти четырехлетние отношения с "волками".

Однако, по всей видимости, и относительно данного специалиста "шпорам" придется провести достаточно напряженные переговоры.

Турецкая радиостанция Radyo Gol сообщает, что кандидатурой Санту активно начал интересоваться Фенербахче и, якобы, переговоры со специалистом в последние несколько дней заметно ускорились, а их заключительный раунд пройдет уже сегодня, 28 июня.

При этом, "канарейки" настолько уверены в успешности данного процесса, что уже готовят презентацию Нуну Санту в качестве своего нового главного тренера на следующий день.

В прошлом сезоне Вулверхэмптон финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы, а в среднем команда под руководством Санту набирала 1,68 очков за каждый из 199-и поединков, проведенных под его руководством.