Турция

Аарон Оланаре продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Бывший нападающий московского ЦСКА Аарон Оланаре подписал контракт с Эрзурумспором, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Сроки соглашения с 27-летним нигерийцем не разглашаются. Он достался турецкому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с китайским Чангчуном Ятай.

В прошедшем сезоне Оланаре провел десять поединков, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

Напомним, что в составе Эрзурумспора вторую половину минувшего сезона провел украинский защитник Богдан Бутко, который был арендован у донецкого Шахтера.

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