Аарон Оланаре продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Аарон Оланаре, ФК Эрзурумспор
11 июля 2021, 18:25
Бывший нападающий московского ЦСКА Аарон Оланаре подписал контракт с Эрзурумспором, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Сроки соглашения с 27-летним нигерийцем не разглашаются. Он достался турецкому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с китайским Чангчуном Ятай.
В прошедшем сезоне Оланаре провел десять поединков, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.
Напомним, что в составе Эрзурумспора вторую половину минувшего сезона провел украинский защитник Богдан Бутко, который был арендован у донецкого Шахтера.
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