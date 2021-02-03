Турция

Футболист все таки переехал в Турцию.

Защитник донецкого Шахтера, выступающий на правах аренды за Эрзурум ББ, рассказал о неизвестной ему травме, которую обнаружили у него во время первого медобследования.

"Я прилетел на медосмотр в Стамбул. Прошел первый день и мне сказали, что у меня опухоль в паху. Непонятно, откуда у меня она взялась, ведь у меня все хорошо со здоровьем и я удивился.

Затем на второй день я снова проходил осмотр, они думали в течении какого-то времени. И после этого они приняли решение и сказали, что у меня возможна травма и на меня не рассчитывают.

Затем мне агенты сказали, что снова есть вариант с этим клубом, вроде как кто-то поговорил и убедил турок, что у меня все хорошо. Решать нужно быстро, так как трансферное окно скоро закрывалось. Теперь все сложности позади", — сказал Бутко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в последний день трансферного окна Бутко перебрался в Эрзурум ББ, который ныне перебывает в зоне вылета Суперлиги.