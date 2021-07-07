Скандальный форвард продолжит карьеру в Турции.
Презентация Марио Балотелли, фото Адана Демирспор
07 июля 2021, 18:50
Новичок турецкой Суперлиги Адана Демирспор официально объявил о переходе в свой стан нападающего Марио Балотелли.
30-летний итальянец подписал с новым клубом контракт, рассчитанный на три года. Финансовые детали сделки не уточняются.
"Сегодня состоялся трансфер, который золотыми буквами впишется в историю Адана Демирспор", — прокомментировал турецкий клуб подписание Балотелли.
В прошлом сезоне Марио Балотелли выступал в Серии Б за Монцу. В 12 матчах он забил 5 голов.