Турция

Скандальный форвард продолжит карьеру в Турции.

Новичок турецкой Суперлиги Адана Демирспор официально объявил о переходе в свой стан нападающего Марио Балотелли.

30-летний итальянец подписал с новым клубом контракт, рассчитанный на три года. Финансовые детали сделки не уточняются.

"Сегодня состоялся трансфер, который золотыми буквами впишется в историю Адана Демирспор", — прокомментировал турецкий клуб подписание Балотелли.

🔥 Ailemize Hoş Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #İkiDeli #Balotelli pic.twitter.com/UtQTJPKuH0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

В прошлом сезоне Марио Балотелли выступал в Серии Б за Монцу. В 12 матчах он забил 5 голов.