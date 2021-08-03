Турция

Президент стамбульского клуба Бурак Элмас заявил, что у клуба нет денег на зарплаты звездным футболистам.

Гататасарай планирует попрощаться со своими главными звездами в летнее трансферное окно.

Президент турецкого клуба Бурак Элмас заявил, что в Стамбуле больше не рассчитывают на полузащитника Софьяна Фегули и форварда Радамеля Фалькао.

"Я встретился с Фалькао и Фегули. Они здорово нам помогали, но с учётом нашей новой финансовой стратегии и уровня их зарплат мы просто не сможем платить им в дальнейшем.

Поэтому мы выразили желание, чтобы они нашли себе новый клуб. Надеюсь, Фалькао и Фегули это сделают. Мы хотим расстаться в хороших отношениях. Это решение руководства. У главного тренера может быть другой взгляд на ситуацию", — приводит слова Элмаса Sabah

Напомним, Фалькао пришел в Галатасарай в 2019, а Фегули защищает цвета турецкого клуба с 2017 года.