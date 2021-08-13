Турция

Турецкий клуб усилился полузащитником Лестера.

Бешикташ оформил трансфер полузащитника Лестера Рашида Геззаля, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Сумму перехода и условия личного соглашения с алжирским футболистом "черные орлы" не разглашают.

По ходу прошлого сезона Геззаль был ключевым игроком турецкой команды, сыграв в 35-и матчах, забив при этом восемь голов и отдав 18 голевых передач.

Напомним, что телеканалы Футбол 1/2/3 ранее объявили о покупке прав на телетрансляцию турецкого чемпионата в Украине.