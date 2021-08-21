В одном из матчей Маркао ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу.
Маркао, Getty Images
21 августа 2021, 17:40
Защитник Галатасарая Маркао получил бан на восемь поединков после инцидента в матче первого тура чемпионата Франции против Гиресунспора (2:0). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Турции.
Напомним, на 63-й минуте Галатасарай остался в меньшинстве после скандального инцидента на поле. В одном из эпизодов защитник Маркао ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу.
Арбитр встречи после просмотра момента с помощью системы ВАР, принял решение удалить бразильца с поля.
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