Турция

В одном из матчей Маркао ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу.

Защитник Галатасарая Маркао получил бан на восемь поединков после инцидента в матче первого тура чемпионата Франции против Гиресунспора (2:0). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Турции.

Напомним, на 63-й минуте Галатасарай остался в меньшинстве после скандального инцидента на поле. В одном из эпизодов защитник Маркао ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу.

Арбитр встречи после просмотра момента с помощью системы ВАР, принял решение удалить бразильца с поля.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.