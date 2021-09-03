Футболист арендован Бешикташем.
Миралем Пьянич, ФК Бешикташ
03 сентября 2021, 12:55
Полузащитник каталонской Барселоны Милалем Пьянич перебрался на правах аренды в турецкий Бешикташ.
Таким образом он стал самым дорогим футболистом чемпионата Турции по версии портала Transfermarket.
Портал составил сборную чемпионата из самых дорогих футболистов:
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