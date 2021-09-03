Турция

Футболист арендован Бешикташем.

Полузащитник каталонской Барселоны Милалем Пьянич перебрался на правах аренды в турецкий Бешикташ.

Таким образом он стал самым дорогим футболистом чемпионата Турции по версии портала Transfermarket.

Портал составил сборную чемпионата из самых дорогих футболистов:

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