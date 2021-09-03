Испания

Боснийский полузащитник проведет сезон в чемпионате Турции.

Миралем Пьянич на правах арендного соглашения перебрался в Бешикташ из Барселоны, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

"Орлы" раскрыли финансовые подробности сделки с игроком. Они выплатят ему 2,75 миллиона евро за сезон-2021/22.

31-летний Пьянич в прошлом сезоне не особо попадал в поле зрения Рональда Кумана, сыграв за 30 матчей всего 1295 минуты, не отметившись при этом результативными действиями.

Напомним, что ранее боснийский полузащитник отказался переходить в российский чемпионат, где им интересовался Зенит.